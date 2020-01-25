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25 Ocak 2020, Cumartesi
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City'nin Çağlar ısrarı!

City'nin Çağlar ısrarı!

, Leicester’da şov yapan için ısrarını sürdürüyor. İngiliz devinin 22 yaşındaki stoperin transferine, 55 milyon sterlin ayırdığı ifade edildi.

Bu sezon Leicester City formasıyla şov yapan , 'nin gündeminden düşmüyor. Daha önce 22 yaşındaki stoper için nabız yoklaması yapan İngiliz devi, bu kez resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Guardiola'nın stoper takviyesi istediği City'nin, genç savunmacı için ayırdığı bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten. Leicester'da savunmanın bel kemiği olan Çağlar için 55 milyon sterlin'i gözden çıkartan City, bu için ise aceleci olmayacak. Kış transfer döneminin sonuna kadar girişimlerini sürdürecek İngilizler, sonuç alamazsa yazı bekleyecek. 2018'de 21 milyon euro karşılığında transfer olduğu Leicester'da ilk sezon istediği şansı bulamayan Çağlar, bu yıl ise kendini kanıtladı. 27 karşılaşmaya çıkan genç yıldız, 1 gol ve 1 asistle dikkat çekti.



  1. 25.1.2020
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