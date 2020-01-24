Liverpool şampiyonluğunu ne zaman ilan edecek?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı. Jürgen Klopp'un ekibi, İngiltere futbol tarihinde bunu başaran 5. takım olmayı başardı! Ve Liverpool ligdeki 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için artık gün sayıyor...

HEDEF: NAĞMAĞLUP ŞAMPİYONLUK VE PUAN REKORU

Sezona muazzam bir başlangıç yapan ve çıktığı 22 maçta 21 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek Premier Lig'deki en iyi başlangıç rekorunu tarihe gömen Merseyside ekibinin önünde iki hedef var: Namağlup şampiyonluk ve puan rekoru.

Merseyside ekibi ligde 23 hafta geride kalırken, bir maç eksiğine rağmen, Manchester City'nin 16 puan önünde lider durumda yer alıyor.

HERKES BUNU KONUŞUYOR...

Premier Lig'de bu sezon Liverpool'un şampiyon olacağı beklentisi geniş bir kabul gördü. Şimdi merak edilen ise bunu hangi haftada başaracakları...

Ligde oynanacak 16 maç kaldı.

Rakibine en fazla farkı atıp şampiyon olma rekoru:

Manchester City, 2017/2018'de 19 puan farkla şampiyon olmuştu.

Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'e 18 puan fark atmış durumda.



Bir sezonda en fazla puan toplama rekoru:

Manchester City, 2017/2018'de 100 puan toplamıştı.

Liverpool, 64 puanda.





Bir sezonda en fazla maç kazanma rekoru:

Manchester City 2017/2018 ve 2018/2019 sezonlarında 32 maç kazandı.

Liverpool 21 galibiyette.



Bir sezonda ev sahibi olduğu maçlarda kazanma rekoru:

Chelsea 2005/2006, Manchester United 2010/2011, Manchester City 2011/2012 ve 2018/2019 sezonlarında 18 maç kazandılar.

Liverpool iç sahada 12'de 12 yaptı, önlerinde yedi maç daha var.



Bir sezonda deplasmanda en fazla kazanma rekoru:

Manchester City, 2017/2018 sezonunda 16 maç kazandı.

Liverpool, dokuz galibiyet ve bir beraberlik aldı. Dokuz deplasman maçları kaldı.



İç sahada art arda kazanma rekoru:

Manchester City, 5 Mart 2011'den 21 Mart 2012'ye kadar 20 maç kazanmıştı.

Liverpool, 30 Ocak 2019'dan beri oynadığı 19 maçı kazandı.



Bir sezonda art arda maç kazanma rekoru:

Manchester City, 26 Ağustos ile 27 Aralık 2017 arasında oynadığı 18 maçı kazanmıştı.

Liverpool, 20 Ekim 2019'dan beri art arda 13 maç kazanmış durumda.



Bir sezonda en fazla gol rekorları:

Toplamda;

Manchester City, 2017/2018'de 106 gol.

Liverpool, 52 golde

İç sahada;

Chelsea, 2009/2010'da 68 gol.

Liverpool, 31 golde.

Deplasmanda;

Liverpool, 2013/2014'te 48 gol.

Liverpool, 21 golde.