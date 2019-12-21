Arteta Arsenal’de
Unai Emery'i gönderdikten sonra geçici olarak Fredrik Ljungberg ile çalışan Arsenal, hocasını buldu. Topçular, M. City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan eski futbolcuları Mikel Arteta'yı 3.5 yıllığına getirdi. Arteta, "Atak ve akıcı futbol oynayacağız" dedi.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Arteta Arsenal’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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