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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Arteta ’de

Arteta Arsenal’de

Unai Emery'i gönderdikten sonra geçici olarak ile çalışan , hocasını buldu. Topçular, M. City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan eski futbolcuları 'yı 3.5 yıllığına getirdi. Arteta, "Atak ve akıcı oynayacağız" dedi.

Unai Emery'i gönderdikten sonra geçici olarak ile çalışan , hocasını buldu. Topçular, M. City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan eski futbolcuları 'yı 3.5 yıllığına getirdi. Arteta, "Atak ve akıcı oynayacağız" dedi.
  1. 21.12.2019
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