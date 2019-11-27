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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'ne tarih yazdı!

Hary Kane Şampiyonlar Ligi'ne tarih yazdı!

Şampiyonlar Ligi B grubu 5. maçında ile karşı karşıya gelen , 2-0 geride olduğu maçta Olympiakos karşısında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Tottenham'ın attığı 4 golün 2'sinde imzası bulunan , Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçta 20 gol sayısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşı karşıya gelen , 2-0 geriye düştüğü mücadeleden müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı. Attığı 2 gol ile takımına büyük katkı sağlayan , Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçta 20 gol sayısına ulaştı.

Böylece Hary Kane daha önce rekoru elinde bulunduran Alessandro Del Piero'nun üç kez daha az maç oynayarak önüne geçmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Kasım 2016'da Monaco ağlarına gönderen Kane, geride kalan üç yıl içinde gollerini rahat bir şekilde sıralamayı başardı.

2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta yedi gol atan Kane, geçen sezon takımının final oynadığı turnuvada ise beş gol atmıştı.

  1. 27.11.2019
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