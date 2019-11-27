Hary Kane Şampiyonlar Ligi'ne tarih yazdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu 5. maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelen Tottenham, 2-0 geride olduğu maçta Olympiakos karşısında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Tottenham'ın attığı 4 golün 2'sinde imzası bulunan Hary Kane, Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçta 20 gol sayısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.
Böylece Hary Kane daha önce rekoru elinde bulunduran Alessandro Del Piero'nun üç kez daha az maç oynayarak önüne geçmiş oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Kasım 2016'da Monaco ağlarına gönderen Kane, geride kalan üç yıl içinde gollerini rahat bir şekilde sıralamayı başardı.
2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta yedi gol atan Kane, geçen sezon takımının final oynadığı turnuvada ise beş gol atmıştı.
- 27.11.2019
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Yorum
asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
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Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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Tarihe geçen kulübe
Toplam 1
Yorum
austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Hary Kane Şampiyonlar Ligi'ne tarih yazdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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