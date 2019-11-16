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16 Kasım 2019, Cumartesi
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"Zlatan 'da bitirmek istiyor"

"Zlatan İtalya'da bitirmek istiyor"

Zlatan Ibrahimovic'in Amerikan ekibi LA Galaxy'den , yıldız oyuncunun kariyerini 'da bitirmek istediğini söyledi.

Zlatan Ibrahimovic'in son takımı LA Galaxy'nin , 38 yaşındaki oyuncunun kariyerini 'da bitirmek istediğini söyledi. İsveçli yıldız Çizme'de İnter, Milan ve 'ta oynadı.

  1. 16.11.2019
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