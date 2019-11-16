"Zlatan İtalya'da bitirmek istiyor"
Zlatan Ibrahimovic'in Amerikan ekibi LA Galaxy'den teknik direktörü Barros Schelotto, yıldız oyuncunun kariyerini İtalya'da bitirmek istediğini söyledi.
Zlatan Ibrahimovic'in son takımı LA Galaxy'nin teknik direktörü Barros Schelotto, 38 yaşındaki oyuncunun kariyerini İtalya'da bitirmek istediğini söyledi. İsveçli yıldız Çizme'de İnter, Milan ve Juventus'ta oynadı.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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