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17 Kasım 2019, Pazar
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Aktüel haberler (17.11.19)

Aktüel haberler (17.11.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

MEKTUPLA MERMİ GELDİ
Inter'in İtalyan çalıştırıcısı Conte'ye içerisinde mermi bulunan bir mektup gönderildi. Şok etkisi yaratan bu olay sonrası Conte'nin evi ve antrenman sahası çevresinde önlemler artırıldı.

YOK ARTIK ZLATAN!
LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimovic'in maaş talebi dudak uçuklatıyor. Milan, Roma, ve Bologna'nın peşinde olduğu İbra, her ay 1 milyon euro maaş ve 6 aylık kontrat istiyor.

U19'LAR 2'DE 2 YAPTI
Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Karadağ'ı konuk eden , Muhammed Arslantaş ve Ali Yavuz Kol'un golleriyle 2-0 kazandı ve gruptaki 2. galibiyetini elde etti.

  1. 17.11.2019
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