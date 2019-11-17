Aktüel haberler (17.11.19)

MEKTUPLA MERMİ GELDİ

Inter'in İtalyan çalıştırıcısı Conte'ye içerisinde mermi bulunan bir mektup gönderildi. Şok etkisi yaratan bu olay sonrası Conte'nin evi ve antrenman sahası çevresinde önlemler artırıldı.



YOK ARTIK ZLATAN!

LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimovic'in maaş talebi dudak uçuklatıyor. Milan, Roma, Napoli ve Bologna'nın peşinde olduğu İbra, her ay 1 milyon euro maaş ve 6 aylık kontrat istiyor.



U19'LAR 2'DE 2 YAPTI

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Karadağ'ı konuk eden Türkiye, Muhammed Arslantaş ve Ali Yavuz Kol'un golleriyle 2-0 kazandı ve gruptaki 2. galibiyetini elde etti.