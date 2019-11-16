Mandzukic adım adım United'a
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Serie A ekibi Juventus'ta süre alamayan Mario Mandzukic'i devre arasında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Manchester United, Mandzukic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Juventus'ta süre alamayan 33 yaşındaki Hırvat forvetin, ManU'ya sıcak baktığı belirtilirken; transferin devre arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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