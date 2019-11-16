Mandzukic adım adım United'a - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Mandzukic adım adım United'a

Mandzukic adım adım United'a

Mandzukic adım adım United'a

ekiplerinden , Serie A ekibi 'ta süre alamayan 'i devre arasında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

, Mandzukic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 'ta süre alamayan 33 yaşındaki Hırvat forvetin, ManU'ya sıcak baktığı belirtilirken; transferin devre arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mandzukic adım adım United'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN