City Çağlar'ı takip ediyor

Bu sezon Leicester'da harikalar yaratan Çağlar Söyüncü, Manchester City'yi peşine taktı. 23 yaşındaki savunmacının, Guardiola'nın önemli hedeflerinden olduğu iddia edildi. Öte yandan şu ana kadar yılın en iyi 11'ini belirleyen Guardian, savunmada Çağlar'a yer verdi.