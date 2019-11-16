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16 Kasım 2019, Cumartesi
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City Çağlar'ı takip ediyor

City Çağlar'ı takip ediyor

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , 'i peşine taktı. 'nın, 23 yaşındaki savunmacının devre arasında transfer edilmesini istediği iddia edildi.

Bu sezon Leicester'da harikalar yaratan , 'yi peşine taktı. 23 yaşındaki savunmacının, Guardiola'nın önemli hedeflerinden olduğu iddia edildi. Öte yandan şu ana kadar yılın en iyi 11'ini belirleyen Guardian, savunmada Çağlar'a yer verdi.

  1. 16.11.2019
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