City Çağlar'ı takip ediyor
Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City'i peşine taktı. Pep Guardiola'nın, 23 yaşındaki savunmacının devre arasında transfer edilmesini istediği iddia edildi.
Bu sezon Leicester'da harikalar yaratan Çağlar Söyüncü, Manchester City'yi peşine taktı. 23 yaşındaki savunmacının, Guardiola'nın önemli hedeflerinden olduğu iddia edildi. Öte yandan şu ana kadar yılın en iyi 11'ini belirleyen Guardian, savunmada Çağlar'a yer verdi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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