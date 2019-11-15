CAS'tan Manchester City'ye ret - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri CAS'tan Manchester City'ye ret

'tan 'ye ret

CAS'tan Manchester City'ye ret

Uluslararası (), ekibi tarafından 'nın soruşturmasının durdurulmasına yönelik yapılan başvuruyu reddetti.

, tarafından 'nın soruşturmasının durdurulmasına yönelik yapılan başvuruyu reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, finansal fair play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından soruşturması devam eden Manchester City'nin, söz konusu durumunun sonlandırılması için yaptığı başvurunun değerlendirildiği belirtildi.

Manchester City'ye yönelik soruşturmada yasal bir sorun olmadığı vurgulanırken, İngiliz kulübünün soruşturmanın durdurulmasına yönelik talebinin de reddedildiği duyuruldu.

Soruşturma sonucunda UEFA'nın Manchester City'ye ceza vermesi halinde, İngiliz kulübünün bu duruma itiraz edebileceğini de ifade edildi. İngiliz ekibine verilebilecek cezalar arasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men de yer alıyor.

Alman haber dergisi , 2018 yılında Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeler yayınlamıştı. Söz konusu iddiaların ardından harekete geçen UEFA, geçen mart ayında Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlatmıştı.

İddialar arasında, 'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.

Manchester City, 2014 yılında aynı gerekçeyle suçlu bulunmuş ve 49 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 21:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CAS'tan Manchester City'ye ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN