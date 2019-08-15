Mesut ve Kolasinac antrenmana çıktı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Mesut ve Kolasinac antrenmana çıktı

Mesut ve Kolasinac antrenmana çıktı

Mesut ve Kolasinac antrenmana çıktı

'da geçtiğimiz haftalarda bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Arsenalli oyuncular ve pazar günü ile yapılacak maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle alınmamışlardı. İkili bugünkü antrenmanına yüksek güvenlik altında geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere'nin başkenti 'da uğradıkları bıçaklı saldırının ardından uzun süredir takımdan ayrı olan ve , antrenmana çıkmaya başladı.

İki futbolcu son olarak 'in ile oynadığı maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle dahil edilmemişlerdi. Özil ve Kolasinac bugün yapılan antrenmanda güvenlik tedbirleri altında katılarak takıma dönüş yaptı.

BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ&NBSP;

Motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Mesut Özil'in kullandığı aracı takip etmiş ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Mesut'un kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görülüyordu. Mesut Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istemiş, restoran personelinin gelmesiyle kaskla yüzlerine gizleyen saldırganlar kaçmıştı.

  1. 15.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut ve Kolasinac antrenmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN