Mesut ve Kolasinac antrenmana çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da uğradıkları bıçaklı saldırının ardından uzun süredir takımdan ayrı olan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, antrenmana çıkmaya başladı.

İki futbolcu son olarak Arsenal'in Newcastle United ile oynadığı maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle dahil edilmemişlerdi. Özil ve Kolasinac bugün yapılan antrenmanda güvenlik tedbirleri altında katılarak takıma dönüş yaptı.

BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ&NBSP;

Motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Mesut Özil'in kullandığı aracı takip etmiş ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Mesut'un kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görülüyordu. Mesut Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istemiş, restoran personelinin gelmesiyle kaskla yüzlerine gizleyen saldırganlar kaçmıştı.