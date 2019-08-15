Mesut ve Kolasinac antrenmana çıktı
Londra'da geçtiğimiz haftalarda bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac pazar günü Newcastle United ile yapılacak maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle alınmamışlardı. İkili bugünkü Arsenal antrenmanına yüksek güvenlik altında geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere'nin başkenti Londra'da uğradıkları bıçaklı saldırının ardından uzun süredir takımdan ayrı olan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, antrenmana çıkmaya başladı.
İki futbolcu son olarak Arsenal'in Newcastle United ile oynadığı maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle dahil edilmemişlerdi. Özil ve Kolasinac bugün yapılan antrenmanda güvenlik tedbirleri altında katılarak takıma dönüş yaptı.
BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ&NBSP;
Motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Mesut Özil'in kullandığı aracı takip etmiş ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Mesut'un kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görülüyordu. Mesut Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istemiş, restoran personelinin gelmesiyle kaskla yüzlerine gizleyen saldırganlar kaçmıştı.
- 15.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Mesut ve Kolasinac antrenmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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