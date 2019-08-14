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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ayew Swansea ile ilk maçında iki gol kaydetti

Ayew Swansea ile ilk maçında iki gol kaydetti

Geride bıraktığımız sezonu 'de kiralık olarak geçiren Ganalı futbolcu , formasıyla çıktığı ilk maçta iki gol birden attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz sezonu 'de kiralık olarak geçiren ve ardından 'e dönen çıktığı ilk maçta teknik direktörü 'ın gözüne girmeyi başardı. Lig Kupası'nda oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Northampton maçında takımı adına iki gol atan Ganalı futbolcu, performansıyla manşetlere çıktı.

29 yaşındaki yıldız golcüyle ilgili açıklamalarda bulunan menajer Steve Cooper, "Ayew tam anlamıyla döndü. Herkes gibi o da takımın birparçası. Bizim için iyi bir seçenek olacak" ifadelerini kullandı.

Ayew geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol kaydetmişti.

  1. 14.08.2019
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