Ayew Swansea ile ilk maçında iki gol kaydetti
Geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Ganalı futbolcu Andre Ayew, Swansea City formasıyla çıktığı ilk maçta iki gol birden attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve ardından Swansea City'e dönen Andre Ayew çıktığı ilk maçta teknik direktörü Steve Cooper'ın gözüne girmeyi başardı. Lig Kupası'nda oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Northampton maçında takımı adına iki gol atan Ganalı futbolcu, performansıyla manşetlere çıktı.
29 yaşındaki yıldız golcüyle ilgili açıklamalarda bulunan menajer Steve Cooper, "Ayew tam anlamıyla döndü. Herkes gibi o da takımın birparçası. Bizim için iyi bir seçenek olacak" ifadelerini kullandı.
Ayew geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol kaydetmişti.
- 14.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Ayew Swansea ile ilk maçında iki gol kaydetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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