Ayew Swansea ile ilk maçında iki gol kaydetti

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve ardından Swansea City'e dönen Andre Ayew çıktığı ilk maçta teknik direktörü Steve Cooper'ın gözüne girmeyi başardı. Lig Kupası'nda oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Northampton maçında takımı adına iki gol atan Ganalı futbolcu, performansıyla manşetlere çıktı.

29 yaşındaki yıldız golcüyle ilgili açıklamalarda bulunan menajer Steve Cooper, "Ayew tam anlamıyla döndü. Herkes gibi o da takımın birparçası. Bizim için iyi bir seçenek olacak" ifadelerini kullandı.

Ayew geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol kaydetmişti.