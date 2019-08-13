Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, stoper ve orta saha takviyeleri bekleniyor. 6 numara pozisyonu için Gustavo başta olmak üzere birçok isimle temas kuran sarı-lacivertliler istediği cevapları alamayınca rota değiştirmişti. Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isme yönelen Fenerbahçe'nin teklifi resmen reddedildi.
13 Ağustos 2019 Salı 14:24
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Fenerbahçe yönetimi orta saha için uluslararası piyasada aradığını bulamadı.
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Fejsa ile başlayan, Gustavo ve M'Vila ile devam eden arayışlarda son olarak Morgan Schneiderlin liste başı oldu.
Ancak Everton, rotasyonunda kullanılacağından Fransız oyuncunun takımda kalmasına karar verdi.
Kanarya, bu gelişmelerin ardından orta alan konusunda yeniden iç piyasaya yöneldi.
9 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in orta sahasında etkili performanslar gösteren Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci konusunda girişim yapma kararı almıştı.