Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, stoper ve orta saha takviyeleri bekleniyor. 6 numara pozisyonu için Gustavo başta olmak üzere birçok isimle temas kuran sarı-lacivertliler istediği cevapları alamayınca rota değiştirmişti. Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isme yönelen Fenerbahçe'nin teklifi resmen reddedildi.
13 Ağustos 2019 Salı 14:24
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Fenerbahçe yönetimi orta saha için uluslararası piyasada aradığını bulamadı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Fejsa ile başlayan, Gustavo ve M'Vila ile devam eden arayışlarda son olarak Morgan Schneiderlin liste başı oldu.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Ancak Everton, rotasyonunda kullanılacağından Fransız oyuncunun takımda kalmasına karar verdi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Kanarya, bu gelişmelerin ardından orta alan konusunda yeniden iç piyasaya yöneldi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

9 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in orta sahasında etkili performanslar gösteren Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci konusunda girişim yapma kararı almıştı.

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