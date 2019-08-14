Emiliano Sala'nın otopsi raporu açıklandı
Geçtiğimiz ocak ayında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın ölüm nedeniyle ilgili dikkat çeken bir rapor açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Transfer olduğu Cardiff City'e gitmek için özel uçağa binen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, geçtiğimiz ocak ayında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybetmişti.
Ünlü futbolcu ile birlikte hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'ın ölmeden hemen önce yoğun miktarda karbonmonoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı. Açıklanan otopsi raporuna göre Sala'nın kanında yüzde 58 oranında karbonmonoksit gazı tespit edildi. Bu durumda hem futbolcunun hem de pilotun zehirlenerek öldüğü ifade ediliyor.
RAPOR ŞÜPHELERİ ARTIRDI
İngiliz basını haberi manşetlere taşırken, Sala'nın ölümünün halen şüpheli olduğu ifade edildi. Daha önce de oyuncuya tahsis edilen uçağı kullanan pilot Ibbotson'ın pilotluk lisansının geçerli olmadığı iddia edilmişti.
- 14.08.2019
- Güncelleme: 14.08.2019 17:05
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Emiliano Sala'nın otopsi raporu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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