Emiliano Sala'nın otopsi raporu açıklandı

Transfer olduğu Cardiff City'e gitmek için özel uçağa binen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, geçtiğimiz ocak ayında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybetmişti.

Ünlü futbolcu ile birlikte hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'ın ölmeden hemen önce yoğun miktarda karbonmonoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı. Açıklanan otopsi raporuna göre Sala'nın kanında yüzde 58 oranında karbonmonoksit gazı tespit edildi. Bu durumda hem futbolcunun hem de pilotun zehirlenerek öldüğü ifade ediliyor.

RAPOR ŞÜPHELERİ ARTIRDI

İngiliz basını haberi manşetlere taşırken, Sala'nın ölümünün halen şüpheli olduğu ifade edildi. Daha önce de oyuncuya tahsis edilen uçağı kullanan pilot Ibbotson'ın pilotluk lisansının geçerli olmadığı iddia edilmişti.



