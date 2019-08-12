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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'e yakın koruma

Mesut Özil'e yakın koruma

'da maruz kalan ve , polis soruşturması altında oldukları için 'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı. 'nin haberine göre Özil'in evinin yakınında yakalanan ve , polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak.

'da maruz kalan ve , polis soruşturması altında oldukları için 'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı. 'nin haberine göre Özil'in evinin yakınında yakalanan ve , polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak. Türk oldukları belirtilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu bildirildi. Öte yandan Özil ve Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, iki futbolcuyu da yakından izliyor.

  1. 12.8.2019
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