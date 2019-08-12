Mesut Özil'e yakın koruma
Londra'da bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için Arsenal'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı. BBC'nin haberine göre Özil'in evinin yakınında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak.
Londra'da bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için Arsenal'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı. BBC'nin haberine göre Özil'in evinin yakınında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak. Türk oldukları belirtilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu bildirildi. Öte yandan Özil ve Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, iki futbolcuyu da yakından izliyor.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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