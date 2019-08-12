Mesut Özil'e yakın koruma

Londra'da bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için Arsenal'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı. BBC'nin haberine göre Özil'in evinin yakınında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak. Türk oldukları belirtilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu bildirildi. Öte yandan Özil ve Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, iki futbolcuyu da yakından izliyor.