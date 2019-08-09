Aktüel haberler (08.08.19)

ADA'DA SON GÜN TRANSFERİ ÇILGINLIĞI



Bugün başlayacak Premier Lig'de transfer perdesi kapandı. Tottenham, Lo Celso'yu 60 milyon euro opsiyonla kiralarken; Sessegnon için 30 milyon euro ödedi. Arsenal, David Luiz ve Tierney'i 37 milyon euro'ya alırken; Watford Sarr'a 35 milyon, Everton ise İwobi'ye 40 milyon euro ödeyerek dikkat çekti.



Inter, Romelu Lukaku'yu 78 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Belçikalı forvet, M. United'da 96 maçta 42 gol attı.



Liverpool polisi, sosyal medyada Salah'ı hedef alan ırkçı paylaşımla ilgili başlattığı soruşturmada 1 kişiyi gözaltına aldı.



Potada dün hareketli geçti. G.Saray, ABD'li forvet Whittington'la anlaşırken; Beşiktaş da Birkan Batuk'la el sıkıştı.



Peli ana sponsorluğunda Samsun'da gerçekleşen 'Türkiye Trail Şampiyonası'nın kazananı AVC Osmanlı takımı oldu.