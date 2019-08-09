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09 Ağustos 2019, Cuma
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haberler (08.08.19)

Aktüel haberler (08.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

ADA'DA SON GÜN TRANSFERİ ÇILGINLIĞI

Bugün başlayacak 'de transfer perdesi kapandı. Tottenham, Lo Celso'yu 60 milyon euro opsiyonla kiralarken; Sessegnon için 30 milyon euro ödedi. , ve Tierney'i 37 milyon euro'ya alırken; Watford Sarr'a 35 milyon, Everton ise İwobi'ye 40 milyon euro ödeyerek dikkat çekti.

Inter, 'yu 78 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Belçikalı forvet, M. United'da 96 maçta 42 gol attı.

polisi, sosyal medyada Salah'ı hedef alan ırkçı paylaşımla ilgili başlattığı soruşturmada 1 kişiyi gözaltına aldı.

Potada dün hareketli geçti. G.Saray, ABD'li forvet Whittington'la anlaşırken; da Birkan Batuk'la el sıkıştı.

Peli ana sponsorluğunda 'da gerçekleşen 'Türkiye Trail Şampiyonası'nın kazananı AVC Osmanlı takımı oldu.

  1. 9.8.2019
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