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08 Ağustos 2019, Perşembe
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'a imza attı

David Luiz Arsenal'a imza attı

ekibi , 'den Brezilyalı savunma oyuncusu ile anlaşma sağladı. Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

ekibi , 'den Brezilyalı savunma oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü.

Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.

  1. 08.08.2019
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