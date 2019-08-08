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08 Ağustos 2019, Perşembe
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'dan sol bek transferi

Arsenal'dan sol bek transferi

ekibi , İskoçya'nın Celtic takımından sol bek 'yi kadrosuna kattı. Arsenal Kulübü, 22 yaşındaki İskoç futbolcu Tierney ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

ekibi , İskoçya'nın Celtic takımından sol bek 'yi kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, 22 yaşındaki İskoç futbolcu Tierney ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basını, Arsenal'ın bu için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Tierney, altyapısından yetiştiği ve 2015'ten bu yana A takımda forma giydiği Celtic'te geçen sezon 40 maça çıktı, bir gol attı.

  1. 08.08.2019
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