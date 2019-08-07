Saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir karara imza atmak üzere. Geçtiğimz günlerde takım arkadaşı Kolosinac ile ıçaklı saldırıya uğrayan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Mesut'un imza atacağı takımın bile belli olduğu konuşuluyor. İşte son gelişmeler...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 11:43 Güncelleme: 07.08.2019 11:46
Saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal kariyeri sonrası Mesut Özil'le ilgili gündemi değiştirecek bir iddia ortaya atıldı.

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Saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir çete saldırı girişiminde bulunmuş; Özil can havliyle bir Türk restoranına sığınırken, takım arkadaşı Kolasinac, iki saldırganı uzaklaştırmıştı.

Saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

Olay İngiltere basınında büyük yankı bulmuş, Mesut Özil olaydan sonra, Türk restoranına sığınmıştı.

Saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

Herkesin konuştuğu bu olay sonrası ESPN büyük sürprizi açıkladı.

Saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı saldırı sonrası ayrılık kararına sıcak baktığı ifade edildi.

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