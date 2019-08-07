İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir karara imza atmak üzere. Geçtiğimz günlerde takım arkadaşı Kolosinac ile ıçaklı saldırıya uğrayan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Mesut'un imza atacağı takımın bile belli olduğu konuşuluyor. İşte son gelişmeler...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 11:43
Güncelleme: 07.08.2019 11:46
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Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal kariyeri sonrası Mesut Özil'le ilgili gündemi değiştirecek bir iddia ortaya atıldı.
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Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir çete saldırı girişiminde bulunmuş; Özil can havliyle bir Türk restoranına sığınırken, takım arkadaşı Kolasinac, iki saldırganı uzaklaştırmıştı.
Olay İngiltere basınında büyük yankı bulmuş, Mesut Özil olaydan sonra, Türk restoranına sığınmıştı.
Herkesin konuştuğu bu olay sonrası ESPN büyük sürprizi açıkladı.
Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı saldırı sonrası ayrılık kararına sıcak baktığı ifade edildi.