Saldırı sonrası Mesut Özil'den flaş karar!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir karara imza atmak üzere. Geçtiğimz günlerde takım arkadaşı Kolosinac ile ıçaklı saldırıya uğrayan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Mesut'un imza atacağı takımın bile belli olduğu konuşuluyor. İşte son gelişmeler...

7 Ağustos 2019 Çarşamba 11:43 Güncelleme: 07.08.2019 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





