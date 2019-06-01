2 sene sonra Arjantin’deyim
Manchester ?City'nin 30 yaşındaki golcüsü Sergio Agüero, kariyerini ülkesi Arjantin'de sonlandırmak istediğini söyledi. İngiliz ekibiyle 2021'e kadar olan kontratını tamamlamayı hedeflediğini ileten Tangocu, altyapısından yetiştiği kulüp olan Independiente'ye öncelik vereceğini söyledi.
Manchester ?City'nin 30 yaşındaki golcüsü Sergio Agüero, kariyerini ülkesi Arjantin'de sonlandırmak istediğini söyledi. İngiliz ekibiyle 2021'e kadar olan kontratını tamamlamayı hedeflediğini ileten Tangocu, altyapısından yetiştiği kulüp olan Independiente'ye öncelik vereceğini söyledi. Agüero, City ile 4 Premier Lig, 1 FA Cup, 4 Lig Kupası, 2 İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 8 yılda 231 gol attı.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"
Toplam 1
Yorum
gg falcao tetteh hakan çalhanoglu talisca ile cimbom lig şampiyonluguna 3-4 sene ambargo koyar
-
Fejsa için pres
Toplam 1
Yorum
Belli oldu Fener yine parayı çarçur edecek
-
Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
yazıcı hattirickküp yapmış adam
2 sene sonra Arjantin’deyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.