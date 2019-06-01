2 sene sonra Arjantin’deyim – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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2 sene sonra ’deyim

2 sene sonra Arjantin’deyim

Manchester ?City'nin 30 yaşındaki golcüsü , kariyerini ülkesi 'de sonlandırmak istediğini söyledi. İngiliz ekibiyle 2021'e kadar olan kontratını tamamlamayı hedeflediğini ileten Tangocu, altyapısından yetiştiği kulüp olan Independiente'ye öncelik vereceğini söyledi.

Manchester ?City'nin 30 yaşındaki golcüsü , kariyerini ülkesi 'de sonlandırmak istediğini söyledi. İngiliz ekibiyle 2021'e kadar olan kontratını tamamlamayı hedeflediğini ileten Tangocu, altyapısından yetiştiği kulüp olan Independiente'ye öncelik vereceğini söyledi. Agüero, City ile 4 , 1 FA Cup, 4 Lig Kupası, 2 İngiliz şampiyonluğu yaşadı. 8 yılda 231 gol attı.
  1. 1.6.2019
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