Manchester City kupada yarı finalde
16 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City kupada yarı finalde

kupada yarı finalde

Manchester City kupada yarı finalde

, 'nda 'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Liberty Stadı'nda 'ye konuk olan , 20. dakikada Matt Grimes'in penaltı ve 29. dakikada Bersant Celina'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Bernardo Silva ile farkı bire indiren, 78. dakikada Kristoffer Nordfeldt'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Manchester ekibi, Arjantinli yıldızı 'nun 88. dakikadaki golüyle tur biletini aldı.

Agüero, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

  1. 16.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester City kupada yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN