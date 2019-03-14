İngiltere'de Çağlar Söyüncü'ye büyük övgü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin akademi direktörü Ian Cawley, "Çağlar Söyüncü'nün önünde parlak bir kariyer var. Premier Lig'e yeni yeni ısınıyor. İlerleyen dönemde o da kariyerli bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Leicester City Akademi Direktörü Ian Cawley'in, 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenecek 6. Uluslararası İzmir Kupası öncesinde Metin Oktay Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cawley, Altınordu'nun, Avrupa'nın en büyük akademileri arasında yer aldığını, İngiltere altyapı sistemiyle kıyaslandığında Altınordu'daki gelişimin çok hızlı olduğunu belirtti.

Altınordu'nun hızlı üreten bir sistem kurguladığını ve oldukça başarılı olduğunu bildiren Cawley, "İzmir Kupası'nda çok değerli takımlar yer alıyor. Güçlü rakipler, zorluk seviyesi yüksek maçların oynanmasını sağlayacak. Bu seviyedeki turnuvaları, oyuncularımızın gelişimi açısından çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cawley, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün savaşçı bir oyuncu olduğunu kaydetti.

Çağlar'ın kendileri için çok önemli ve etkileyici bir futbolcu olduğunu vurgulayan Cawley, "A takımda aynı mevkide kariyerli futbolcularla forma mücadelesi veriyor. Çağlar'ın önünde parlak bir kariyer var. Premier Lig'e yeni yeni ısınıyor. İlerleyen dönemde o da kariyerli bir futbolcu olacak." değerlendirmesinde bulundu.