Bernardo Silva 2025'e kadar Manchester City'de
13 Mart 2019, Çarşamba
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2025'e kadar 'de

Bernardo Silva 2025'e kadar Manchester City'de

ekibi , Portekizli orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulübü, 'nın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İki yıl önce Fransa'nın Monaco takımından 43 milyon sterlin karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester City'de 40 maça çıktı ve 9 gol attı.

  1. 13.03.2019
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