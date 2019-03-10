Arsenal evinde Manchester United'a karşı kazandı
10 Mart 2019, Pazar
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evinde 'a karşı kazandı

Arsenal evinde Manchester United'a karşı kazandı

İngiltere 'de , sahasında 'ı 2-0 yendi.

'in 30. haftasında , Emirates Stadı'nda 'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 12. dakikada Granit Xhaka ve 69. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Arsenal'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu , 77 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetle 60 puana ulaşan Arsenal, 58 puanlı Manchester United'ı geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.

Öte yandan Aralık 2018'de Manchester United'ın başına geçen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımıyla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

  1. 10.03.2019
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