Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı
10 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı

bir puanı uzatmalarda kurtardı

Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı

İngiltere 'de , sahasında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

'in 30. haftasında , Stamford Bridge Stadı'nda Wolverhampton'ı ağırladı.

Konuk takım, 56. dakikada Raul Jimenez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadele boyunca büyük oranda topa sahip olan Chelsea, buna rağmen net pozisyona girmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, aradığı golü 90+2. dakikada Eden Hazard ile buldu ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Chelsea, 57 puanla 6'ncı, Wolverhampton ise 44 puanla 7'nci sırada yer aldı.

  1. 10.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN