Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı

Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Wolverhampton'ı ağırladı.

Konuk takım, 56. dakikada Raul Jimenez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadele boyunca büyük oranda topa sahip olan Chelsea, buna rağmen net pozisyona girmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, aradığı golü 90+2. dakikada Eden Hazard ile buldu ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Chelsea, 57 puanla 6'ncı, Wolverhampton ise 44 puanla 7'nci sırada yer aldı.