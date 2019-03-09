Tottenham yine kaybetti
09 Mart 2019, Cumartesi
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yine kaybetti

Tottenham yine kaybetti

İngiltere 'in 30. haftasında Southampton, konuk ettiği 'ı 2-1 mağlup etti.

'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, St. Mary's Stadı'nda 'ı ağırladı.

Tottenham, yıldız oyuncusu 'in 26. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Southampton, 76. dakikada Yann Valery, 81. dakikada James Ward-Prowse'un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde şampiyonluk yarışında geriye düşen Tottenham, son 4 maçında sadece 1 puan toplayarak maç fazlası ve 61 puanla 3. sırada kaldı. Southampton ise 30 puan ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

  1. 09.03.2019
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