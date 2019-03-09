Manchester City Sterling ile kazandı
09 Mart 2019, Cumartesi
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Sterling ile kazandı

Manchester City Sterling ile kazandı

'in 30. haftasına zirvede giren , konuk ettiği Watford'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren lider , Etihad Stadı'nda Watford'u konuk etti.

İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Manchester City, 'in 46, 50 ve 59'uncu dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Watford'un tek golü, 66. dakikada Gerard Deulofeu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City (74 puan), ikinci sıradaki 'un maç fazlasıyla 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Watford'un ise 43 puanı bulunuyor.

  1. 10.03.2019
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