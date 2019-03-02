Manchester City maç fazlasıyla lider
02 Mart 2019, Cumartesi
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maç fazlasıyla lider

Manchester City maç fazlasıyla lider

'de şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanda Bournemouth'u 1-0 yendi.

Manchester ekibi, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 55. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 kazanırken, 71 puan ve maç fazlasıyla da liderlik koltuğuna oturdu.

forması giyen , 90 dakika sahada kaldı.

Günün diğer mücadelesinde , sahasında Southampton'ı 3-2 mağlup etti. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Andreas Pereira, 59 ve 88. dakikalarda attı.

Konuk takımın gollerini ise 26. dakikada Yann Valery ve 75. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.

Ev sahibi ekibin Fransız yıldızı , 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

  1. 02.03.2019
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