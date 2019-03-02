Londra derbisinde kazanan çıkmadı
02 Mart 2019, Cumartesi
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derbisinde kazanan çıkmadı

Londra derbisinde kazanan çıkmadı

'de oynanan maçta ile 1-1 berabere kaldı.

Ligdeki son iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan , derbi maçta Wembley Stadı'nda 'ı ağırladı.

Arsenal, 16. dakikada 'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibin 74. dakikada 'in penaltı golüyle beraberliği yakaladığı mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve derbi 1-1 sona erdi.

Arsenallı Pierre Aubameyang'ın 90. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı maçta, takım arkadaşı Lucas Torreira 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 72. dakikada Aaron Ramsey'in yerine oyuna girdi.

  1. 02.03.2019
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