Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer yasağı geldi
22 Şubat 2019, Cuma
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ekiplerinden 'ye yasağı geldi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer yasağı geldi

, takımlarından 'ye 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle 2 döneminde transfer yapmama cezası verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), İngiliz temsilcisi 'ye yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibini 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'nu ise 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.


  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 13:58
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