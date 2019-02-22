Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer yasağı geldi
FIFA, Premier Lig takımlarından Chelsea'ye 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle 2 transfer döneminde transfer yapmama cezası verdi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiliz temsilcisi Chelsea'ye transfer yasağı getirdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.
FIFA ayrıca Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibini 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'nu ise 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.
İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 13:58
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer yasağı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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