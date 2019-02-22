Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Laporte'nin sözleşmesini uzattı

Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı

ekiplerinden , Fransız oyuncusu 'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

ekiplerinden , Fransız oyuncusu 'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Manchester City, Laporte'yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 'dan kadrosuna katmıştı.

Fransız stoper, formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.

  1. 22.02.2019
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