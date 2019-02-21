Cengiz Ünder'e rekor teklif: 360 milyon... - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Cengiz Ünder'e rekor teklif: 360 milyon...

Roma'da ortaya koyduğu futboluyla dev kulüpleri peşinde koşturan Cengiz Ünder'e rekor bir teklif geldi. Devre arasında adı sürekli transfer haberlerine konu olan Milli yıldız yeniden gündemde...
21 Şubat 2019 Perşembe 11:21 Güncelleme: 21.02.2019 11:23
Cengiz Ünder'e rekor teklif: 360 milyon...

Roma'da bu sezon öne çıkan Cengiz Ünder, İngiltere'nin gündemindeki isim oldu. Ara transfer dönemi öncesi M.City, Tottenham ve Arsenal'in gündemine giren milli futbolcunun bu kez de Chelsea'nin radarına girdiği iddia edildi.

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Cengiz Ünder'e rekor teklif: 360 milyon...

İngiliz basını, sezon sonunda Hazard'ı Real Madrid'e satacak olan Chelsea'nin 22 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacağını belirtti.

Cengiz Ünder'e rekor teklif: 360 milyon...

Takımı gençleştirme operasyonu başlatacak olan Ada ekibinin Cengiz transferinde 60 milyon Euro'yu ( 360 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi.

Cengiz Ünder'e rekor teklif: 360 milyon...

CENGİZ AVRUPA'DA BİR BAŞKA
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Cengiz, bu sezon 25 resmi maçta oynadı. İtalyan ekibi ile çıktığı bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, 7 asist aptı.

Cengiz Ünder'e rekor teklif: 360 milyon...

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Avrupa'daki 6 karşılaşmada 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

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