Gordon Banks hayatını kaybetti
13 Şubat 2019, Çarşamba
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hayatını kaybetti

Gordon Banks hayatını kaybetti

İngiltere futbolunun efsane kalecilerinden , 81 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 1966 'nı kazanma başarısı gösteren takımın kalesini koruyan Banks'in evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

'ya karşı oynanan 1966 FIFA Dünya Kupası maçında Pele'nin yaptığı kafa vuruşunda başarılı bir refleksle gole izin vermediği pozisyonla hafızalarda yer eden Banks, İngiltere 'nda 73 kez görev aldı.

Kariyerinde Chesterfield, Leicester City ve gibi ekiplerde görev yapan Banks, FIFA tarafından 6 kez yılın kalecisi seçildi.

  1. 12.2.2019 18:12
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