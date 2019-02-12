Gordon Banks hayatını kaybetti
İngiltere futbolunun efsane kalecilerinden Gordon Banks, 81 yaşında yaşamını yitirdi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, 1966 FIFA Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren takımın kalesini koruyan Banks'in evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya'ya karşı oynanan 1966 FIFA Dünya Kupası maçında Pele'nin yaptığı kafa vuruşunda başarılı bir refleksle gole izin vermediği pozisyonla hafızalarda yer eden Banks, İngiltere Milli Takımı'nda 73 kez görev aldı.
Kariyerinde Chesterfield, Leicester City ve Stoke City gibi ekiplerde görev yapan Banks, FIFA tarafından 6 kez yılın kalecisi seçildi.
- 12.2.2019 18:12
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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