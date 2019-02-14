Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat

Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat

Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat

Kulübü, Aralık 2018'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat ödendiğini açıkladı.

Kulübün 2018-2019 sezonu ikinci çeyreğine ait mali raporunda, 56 yaşındaki Mourinho'ya 15 milyon sterlin tazminat verildiği belirtildi.

Mourinho'nun ekibindeki Silvino Louro, Carlos Lalin, Ricardo Formosinho, Giovanni Cerra ve Stefano Rapetti'nin aldığı toplam tazminatın ise 4,6 milyon sterlin olduğu bildirildi.

'ı 2,5 sezon çalıştıran Mourinho, takımıyla Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

  1. 14.2.2019 23:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN