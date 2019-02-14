Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat
Manchester United Kulübü, Aralık 2018'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat ödendiğini açıkladı.
Kulübün 2018-2019 sezonu ikinci çeyreğine ait mali raporunda, 56 yaşındaki Mourinho'ya 15 milyon sterlin tazminat verildiği belirtildi.
Mourinho'nun ekibindeki Silvino Louro, Carlos Lalin, Ricardo Formosinho, Giovanni Cerra ve Stefano Rapetti'nin aldığı toplam tazminatın ise 4,6 milyon sterlin olduğu bildirildi.
Manchester United'ı 2,5 sezon çalıştıran Mourinho, takımıyla UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.
- 14.2.2019 23:11
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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