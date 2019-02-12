Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular...
İngiliz medyasının bir bölümü, Arsenal kadrosunda bulunan Mesut Özil'e forma giyememesi üzerinden hakarete varan ifadeler kullandı.
12 Şubat 2019 Salı 13:29
Güncelleme: 12.02.2019 13:29
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal kadrosunda bulunan ancak teknik direktörü Unai Emery tarafından forma şansı verilmeyen Mesut Özil'e, İngiliz medyasının bir bölümü tarafından sistematik bir saldırı başladı.
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Daha önce Manchester City'li Raheem Sterling'e de sistematik olarak saldıran ve manşetlerine taşıyan İngilizler şimdi de kendisine Mesut Özil'i hedef seçmişe benziyor. Performans olarak kendisinden bekleneni vermeyen Mesut Özil'e, teknik sebeplerle değil; hakarete varan ifadelerle saldıran İngilizler kendi vatandaşlarından da büyük tepki çektiler.
MESUT ÖZİL'İ HEDEF OLARAK GÖSTERDİLER
İngiltere'nin sansasyonel yayınları ile tanınan basın organlarından 'The Sun' gazetesinin uzun süredir Mesut Özil'i manşet yaptığı gözleniyor.
Arsenal'in aldığı yenilgileri Mesut Özil fotoğrafları ile sayfasına taşıyan Sun, okurlarının gözünde yenilginin sorumlusunu Mesut olarak göstermeye çalışıyor.
HASTALIĞINI DİLLERİNE DOLADILAR
Aynı gazete Mesut Özil'in teknik direktörü tarafından kadroya alınmamasını ya da hasta ve sakat olmasını da diline dolamış durumda.