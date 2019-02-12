Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular... - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular...

İngiliz medyasının bir bölümü, Arsenal kadrosunda bulunan Mesut Özil'e forma giyememesi üzerinden hakarete varan ifadeler kullandı.

12 Şubat 2019 Salı 13:29 Güncelleme: 12.02.2019 13:29
Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular...

İngiltere Premier Lig'de Arsenal kadrosunda bulunan ancak teknik direktörü Unai Emery tarafından forma şansı verilmeyen Mesut Özil'e, İngiliz medyasının bir bölümü tarafından sistematik bir saldırı başladı.


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Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular...

Daha önce Manchester City'li Raheem Sterling'e de sistematik olarak saldıran ve manşetlerine taşıyan İngilizler şimdi de kendisine Mesut Özil'i hedef seçmişe benziyor. Performans olarak kendisinden bekleneni vermeyen Mesut Özil'e, teknik sebeplerle değil; hakarete varan ifadelerle saldıran İngilizler kendi vatandaşlarından da büyük tepki çektiler.

Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular...

MESUT ÖZİL'İ HEDEF OLARAK GÖSTERDİLER

İngiltere'nin sansasyonel yayınları ile tanınan basın organlarından 'The Sun' gazetesinin uzun süredir Mesut Özil'i manşet yaptığı gözleniyor.

Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular...

Arsenal'in aldığı yenilgileri Mesut Özil fotoğrafları ile sayfasına taşıyan Sun, okurlarının gözünde yenilginin sorumlusunu Mesut olarak göstermeye çalışıyor.

Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular...

HASTALIĞINI DİLLERİNE DOLADILAR

Aynı gazete Mesut Özil'in teknik direktörü tarafından kadroya alınmamasını ya da hasta ve sakat olmasını da diline dolamış durumda.

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