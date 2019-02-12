Mesut Özil'e çirkin saldırı! Yerden yere vurdular...

Daha önce Manchester City'li Raheem Sterling'e de sistematik olarak saldıran ve manşetlerine taşıyan İngilizler şimdi de kendisine Mesut Özil'i hedef seçmişe benziyor. Performans olarak kendisinden bekleneni vermeyen Mesut Özil'e, teknik sebeplerle değil; hakarete varan ifadelerle saldıran İngilizler kendi vatandaşlarından da büyük tepki çektiler.