Tottenham zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, sahasında Leicester City'yi 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Wembley Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.
Tottenham, 33. dakikada Davinson Sanchez, 63. dakikada Christian Eriksen ve 90+1. dakikada Son Heung-Min'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Konuk takımın tek golünü 76. dakikada Jamie Vardy kaydetti.
Ayrıca Leicester City, 59. dakikada oyuna giren Vardy ile 60. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Tottenham, 60 puana ulaştı ve lider Liverpool ile arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Leicester City ise 32 puanda kaldı.
- 10.2.2019 21:27
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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