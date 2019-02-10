Tottenham zirve takibini sürdürdü
10 Şubat 2019, Pazar
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Tottenham zirve takibini sürdürdü

Tottenham zirve takibini sürdürdü

İngiltere 'in 26. haftasında Tottenham, sahasında 'yi 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Wembley Stadı'nda 'yi ağırladı.

Tottenham, 33. dakikada Davinson Sanchez, 63. dakikada Christian Eriksen ve 90+1. dakikada Son Heung-Min'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Konuk takımın tek golünü 76. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Ayrıca Leicester City, 59. dakikada oyuna giren Vardy ile 60. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Tottenham, 60 puana ulaştı ve lider ile arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Leicester City ise 32 puanda kaldı.

  1. 10.2.2019 21:27
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