Dünyanın gözü önünde şok! Sala'yla dalga geçtiler... - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Dünyanın gözü önünde şok! Sala'yla dalga geçtiler...

Premier Lig'de oynanan Southampton - Cardiff City maçında tribünlerde yaşanan bir olay dünyayı şok etti.

10 Şubat 2019 Pazar, 11:56:00 Güncelleme: 12:07:29
Dünyanın gözü önünde şok! Sala'yla dalga geçtiler...

İki Southampton taraftarı Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek için Cardiff tribünlerine uçak hareketi yaparken görüntülendi.

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Dünyanın gözü önünde şok! Sala'yla dalga geçtiler...

TUTUKLANDILAR
İngiliz basınından Daily Star'da yer alan habere göre; Bir taraftar kamerasına yakalanan iki Southampton taraftarının tutuklandığı ve tribünlerden men edildiği açıklandı.

Dünyanın gözü önünde şok! Sala'yla dalga geçtiler...

Southampton kulübünden yapılan açıklamada, 'Bu tür davranışların tribünlerimizde yeri yoktur. Polis ile sonuna kadar işbirliği yaptık.

Dünyanın gözü önünde şok! Sala'yla dalga geçtiler...

Bundan sonra da bu konularda katı bir duruş sergilenecek ve bu kimliği tespit edilen taraftarlar men edilecektir.' denildi.

Dünyanın gözü önünde şok! Sala'yla dalga geçtiler...

Mücadeleyi 2-1 Cardiff kazanırken maç sonunda Neil Warnock, 'Emiliano için kazanmak istedik ve bunu başardıkları için çocuklarla gurur duyuyorum' şeklinde konuştu.

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