Manchester City'den farklı galibiyet
10 Şubat 2019, Pazar
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'den farklı galibiyet

Manchester City'den farklı galibiyet

İngiltere 'de , sahasında 'yi 6-0 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda 'yi ağırlayan , rakibi karşısında farklı bir galibiyete ulaştı.

Manchester City, 4 ve 80. dakikalarda , üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 13, 19 ve 56. dakikalarda , 25. dakikada 'ın attığı gollerle 6-0 galip geldi.

Maç fazlası bulunan Manchester City, bu sonuçla 65 puana ulaştı ve averajla 'un önünde liderliğe yükseldi.

Ligde son 4 maçta 3. kez kaybeden Chelsea, 50 puanda kaldı.

Öte yandan Arjantinli futbolcu Agüero, Manchester City'nin en fazla lig golü atan ismi oldu. Lig maçlarında 160 gole ulaşan Agüero, 158'er gole sahip Eric Brook ve Tommy Johnson'ı geride bıraktı.

Agüero 11. kez "hat-trick" yaparak bu alanda rekorunu elinde tutan Alan Shearer'ı da yakaladı.

Chelsea ise Premier Lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşadı.

  1. 10.2.2019 21:51
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