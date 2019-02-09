Manchester United çıkışını sürdürdü
09 Şubat 2019, Cumartesi
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çıkışını sürdürdü

Manchester United çıkışını sürdürdü

'in 26. haftasında , deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen , 26. hafta mücadelesinde Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.

Manchester United, 14. dakikada , 23. dakikada ise Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren konuk ekip, kazandığı penaltı vuruşunu 65. dakikada Pogba'nın filelere yollamasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, ligde 51 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.

  1. 9.2.2019 19:31
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