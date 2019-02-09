Manchester United çıkışını sürdürdü
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen Manchester United, 26. hafta mücadelesinde Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.
Manchester United, 14. dakikada Paul Pogba, 23. dakikada ise Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren konuk ekip, kazandığı penaltı vuruşunu 65. dakikada Pogba'nın filelere yollamasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, ligde 51 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.
- 9.2.2019 19:31
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Manchester United çıkışını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.