Liverpool'dan kar rekoru
İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geçen yıl elde ettiği gelirlerle rekor kırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan bir yıllık dönemde vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde edildiği kaydedilirken, İngiliz basını bu rakamın dünya rekoru olduğunu yazdı.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve UEFA'dan 72 milyon sterlin gelir elde eden, ocak ayında Brezilyalı yıldız futbolcusu Philippe Coutinho'yu 142 milyon sterlin bonservisle Barcelona'ya gönderen Liverpool, yıllık gelirini de 90 milyon sterlinden 455 milyon sterline çıkardı.
"Kırmızılar"ın vergi öncesi gelirlerinin yüzde 300'den fazla artışla 40 milyon sterlinden 125 milyon sterline çıktığı bilgisi paylaşıldı.
- 8.2.2019 15:23
- Güncelleme: 8.2.2019 15:55
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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