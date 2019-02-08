Liverpool'dan kar rekoru
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'dan kar rekoru

Liverpool'dan kar rekoru

İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.

İngiltere ekiplerinden , geçen yıl elde ettiği gelirlerle rekor kırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan bir yıllık dönemde vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde edildiği kaydedilirken, İngiliz basını bu rakamın dünya rekoru olduğunu yazdı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve 'dan 72 milyon sterlin gelir elde eden, ocak ayında Brezilyalı yıldız futbolcusu Philippe Coutinho'yu 142 milyon sterlin bonservisle 'ya gönderen Liverpool, yıllık gelirini de 90 milyon sterlinden 455 milyon sterline çıkardı.

"Kırmızılar"ın vergi öncesi gelirlerinin yüzde 300'den fazla artışla 40 milyon sterlinden 125 milyon sterline çıktığı bilgisi paylaşıldı.

  1. 8.2.2019 15:23
  2. Güncelleme: 8.2.2019 15:55
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