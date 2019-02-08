Chelsea’nin 42 futbolcusu kirada
İngiliz ekibi Chelsea, bu sezon kadrosunda yer alan 42 futbolcusunu başka takımlara kiralık gönderdi.
İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea, bu sezon kadrosunda bulundurduğu 42 futbolcuyu başka takımlara kiraladı. Kiraladığı futbolcularla bu alanda bir rekora imza atan mavi-beyazlılar kadrosunda forma giyemeyecek isimleri başka kulüplere göndererek onların gelişimine katkı sağlıyor. Chelsea'nin kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında Fenerbahçe'ye gelen Victor Moses, Michy Batshuayi, Alvaro Morata ve Kurt Zouma gibi önemli isimler yer alıyor.
- 8.2.2019 10:38
- Güncelleme: 8.2.2019 11:59
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Valbuena yolcu
Toplam 1
Yorum
10ur Keşke ülkemizde kalsa. Adam top oynamak istiyor. Ligimizin rengi ve kalitesi artar.
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Hoşgeldin partisi
Toplam 1
Yorum
hahahhah! Bu neyin imzası diye Beşiktaşla dalga geçen renkliler burada mı? Ne oldu sesiniz mi kesildi? :))
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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Toplam 3
Yorum
görengören Bence bahane GS ile ne alaka kişinin davranışı ....................
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