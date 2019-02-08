Chelsea’nin 42 futbolcusu kirada
08 Şubat 2019, Cuma
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’nin 42 futbolcusu kirada

Chelsea’nin 42 futbolcusu kirada

İngiliz ekibi , bu sezon kadrosunda yer alan 42 futbolcusunu başka takımlara kiralık gönderdi.

'in güçlü ekiplerinden , bu sezon kadrosunda bulundurduğu 42 futbolcuyu başka takımlara kiraladı. Kiraladığı futbolcularla bu alanda bir rekora imza atan mavi-beyazlılar kadrosunda forma giyemeyecek isimleri başka kulüplere göndererek onların gelişimine katkı sağlıyor. Chelsea'nin kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında 'ye gelen , Michy Batshuayi, Alvaro Morata ve Kurt Zouma gibi önemli isimler yer alıyor.

  1. 8.2.2019 10:38
  2. Güncelleme: 8.2.2019 11:59
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