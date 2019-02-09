Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı
09 Şubat 2019, Cumartesi
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liderlik koltuğunu geri aldı

Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı

ekiplerinden , konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı.

Ligin 26. haftasında Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan 'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada , 34. dakikada Georginio Wijnaldum, 48. dakikada ise Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah kaydetti.

Puanını 65'e çıkaran Liverpool, 62 puanlı 'yi geride bırakarak yeniden liderlik koltuğuna otururken, Bournemouth ise 33. puanla. 11. sırada kaldı.

ARSENAL İKİ GOLLE KAZANDI

Ligde ilk 4 mücadelesi veren , deplasmanda 'u 2-1'le geçti.

'in 18 kişilik kadroda yer almadığı Arsenal'in gollerini 16. dakikada Alex Iwobi ve 44. dakikada Alexandre Lacazette atarken, Huddersfield Town'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Sead Kolasinac'tan (kendi kalesine) geldi.

Puanını 50'ye çıkaran Arsenal 6'ncı, 11 puanlı Huddersfield Town ise son sırada kalmaya devam etti.

CENK TOSUN'LU EVERTON KAYBETTİ

Andre Gray'ın golüyle Watford deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Everton'da milli futbolcu , maç boyunca sahada kaldı.

Evertonlu Kurt Zouma, 90+5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 9.2.2019 21:41
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