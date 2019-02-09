Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı.
Ligin 26. haftasında Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Sadio Mane, 34. dakikada Georginio Wijnaldum, 48. dakikada ise Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah kaydetti.
Puanını 65'e çıkaran Liverpool, 62 puanlı Manchester City'yi geride bırakarak yeniden liderlik koltuğuna otururken, Bournemouth ise 33. puanla. 11. sırada kaldı.
ARSENAL İKİ GOLLE KAZANDI
Ligde ilk 4 mücadelesi veren Arsenal, deplasmanda Huddersfield Town'u 2-1'le geçti.
Mesut Özil'in 18 kişilik kadroda yer almadığı Arsenal'in gollerini 16. dakikada Alex Iwobi ve 44. dakikada Alexandre Lacazette atarken, Huddersfield Town'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Sead Kolasinac'tan (kendi kalesine) geldi.
Puanını 50'ye çıkaran Arsenal 6'ncı, 11 puanlı Huddersfield Town ise son sırada kalmaya devam etti.
CENK TOSUN'LU EVERTON KAYBETTİ
Andre Gray'ın golüyle Watford deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, maç boyunca sahada kaldı.
Evertonlu Kurt Zouma, 90+5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 9.2.2019 21:41
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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