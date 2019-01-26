Manchester United kupada Arsenal’i 3 golle eledi
26 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

kupada ’i 3 golle eledi

Manchester United kupada Arsenal’i 3 golle eledi

(FA Cup) 4. tur müsabakasında deplasmanına konuk olan , rakibini 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada , 33. dakikada Jesse Lingard ve 82. dakikada Anthony Martial attı.

'in tek sayısını 43. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti.

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Manchester ekibi, üst üste 8. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı ve kupada 5. tura çıkan taraf oldu.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 64. dakikada oyuna dahil olarak uzun bir aradan sonra forma şansı buldu ancak skora etki edemedi.

  1. 26.1.2019 09:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester United kupada Arsenal’i 3 golle eledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN