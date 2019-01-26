Cenk'e kanca
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Cenk'e kanca

Cenk'e kanca

’da forma giyen milli golcümüz için bir başka ekibi ’ın kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'tan takımı 'a olan milli futbolcu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Bir başka Premier Lig ekibi olan 'ın tecrübeli golcüye talip olduğu belirtildi. BBC'de yer alan haberde, Palace yetkililerinin Tosun'un kiralanması için Everton ile görüştüğü ve büyük ilerleme kaydedildiği iddia edildi. Hücumda istenilen performansı yakalayamayan Palace'ın Cenk'le bu soruna çare bulmak istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'LA DA ANILIYOR
Haberde "Türk oyuncu için yeni bir maceranın kapıları açılabilir. Cenk, Crystal'ın sıkıntısını giderebilir, Everton'daki performansının üzerine çıkabilir" ifadeleri kulanıldı. Cenk'in bu transferde henüz net bir karar vermediğinin de altı çizilirken, her an süpriz bir gelişme yaşanabileceği vurgulandı. Everton'da zaman zaman yedek kalan milli futbolcu, sezon başında ve devre arasında kiralık olarak tekrar Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
  1. 26.1.2019
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