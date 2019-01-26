Cenk'e kanca
Everton’da forma giyen milli golcümüz için bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'LA DA ANILIYOR
Haberde "Türk oyuncu için yeni bir maceranın kapıları açılabilir. Cenk, Crystal'ın sıkıntısını giderebilir, Everton'daki performansının üzerine çıkabilir" ifadeleri kulanıldı. Cenk'in bu transferde henüz net bir karar vermediğinin de altı çizilirken, her an süpriz bir gelişme yaşanabileceği vurgulandı. Everton'da zaman zaman yedek kalan milli futbolcu, sezon başında ve devre arasında kiralık olarak tekrar Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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