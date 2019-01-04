Tottenham Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı

Tottenham Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı

ekibi , Belçikalı savunma oyuncusu Toby Alderweireld'ın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Alderweireld'ın sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonunun kullanıldığı ve Belçikalı oyuncunun 2020 yılına kadar takımda kalacağı belirtildi.

'den 2015 yılında 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belçikalı stoper, formasıyla 135 maçta 6 gole imza attı.

Alderweireld, Belçika 'nda ise 88 maçta 3 kez ağları sarstı.

  1. 4.1.2019 14:58
  2. Güncelleme: 4.1.2019 16:16
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tottenham Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN