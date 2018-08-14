Liverpool, Salah'ı ihbar etti – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    , Salah'ı ihbar etti

    <a href="/index/liverpool?id=db9cc489-cd81-43d6-a33f-869437520241" class="" rel="tag">Liverpool</a>, Salah'ı ihbar etti

    ekiplerinden , Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı, sosyal medyada yer alan görüntüler nedeniyle polise ihbar etti.

    Görüntülerde, çocukların da yer aldığı bir yerden arabasıyla geçen 26 yaşındaki yıldız futbolcunun aynı zamanda telefonuyla da ilgilendiği anlaşılınca kulübü Merseyside Polisi ile iletişime geçti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzla görüştükten sonra görüntü ve içeriği hakkında hakkında polisi bilgilendirmeye karar verdik. Konuyla ilgili bundan sonra ne futbolcu ne de kulüp açıklama yapacak." ifadeleri kullanıldı.

    Salah, geçen sezon formasıyla tüm kulvarlarda 44 gole imza atmış ve kulübünün başarısında önemli rol oynamıştı. "Kırmızılar", Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış ancak İspanyol ekibi 'e 3-1 mağlup olmuşlardı.

    1. 14.8.2018 13:01
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