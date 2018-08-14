Liverpool, Salah'ı ihbar etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı, sosyal medyada yer alan görüntüler nedeniyle polise ihbar etti.
Görüntülerde, çocukların da yer aldığı bir yerden arabasıyla geçen 26 yaşındaki yıldız futbolcunun aynı zamanda telefonuyla da ilgilendiği anlaşılınca kulübü Merseyside Polisi ile iletişime geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzla görüştükten sonra görüntü ve içeriği hakkında hakkında polisi bilgilendirmeye karar verdik. Konuyla ilgili bundan sonra ne futbolcu ne de kulüp açıklama yapacak." ifadeleri kullanıldı.
Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 44 gole imza atmış ve kulübünün başarısında önemli rol oynamıştı. "Kırmızılar", UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış ancak İspanyol ekibi Real Madrid'e 3-1 mağlup olmuşlardı.
- 14.8.2018 13:01
-
Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk turk oyuncuların maasını tl ye cevırmesını ısterdım ama nerde ellerını avustururlar maasım yukseldı dıye
-
Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk tabı tam transfer yapamıyurz denmıyorda e atanın var ne tutanın trnsfer basladı baslıyalı 10 alacak sonuc fıss
-
Büyük hayal kırıklığı!
Toplam 2
Yorum
adem ibanez 3 .ligde bile oynayamaz
Liverpool, Salah'ı ihbar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.