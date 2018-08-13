İngiltere Premier Lig'in iddia ekiplerinden Chelsea'nin, kaleci transferinde ilk hedefinin Kepa Arrizabalaga'dan önce Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak olduğu iddia edildi.

The Times'ın haberine göre İngiliz devinin, Thibaut Courtois'nın takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından ilk transfer hedefi olarak Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak'ı belirlediği ve İspanyol ekibinin kapısını 90 milyon Euro'luk bir teklifle çaldığı iddia ediliyor.

Atletico Madrid'in ise bu teklife, Sloven oyuncunun takım için kilit bir role sahip olduğunu öne sürerek red yanıtı verdiği yazılan detaylar arasında.

BAMBAŞKA BİR CHELSEA!

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu Antonio Conte yönetiminde 70 puanla 5.sırada tamamlayan Chelsea, sezonun bitmesi ile birlikte İtalyan teknik adam ile yollarını ayırarak bir başka İtalyan futbol adamı Maurizzo Sarri'yi takımın başına getirdi.

Mourinho ve Conte yönetiminde peş peşe iki dönem boyunca topun arkasında kalmayı tercih ederek direkt ve hızlı şekilde kaleye ulaşmayı hedefleyen bir oyun anlayışını benimseyen Chelsea?, takımın başına Sarri'yi getirerek geçtiğimiz yıllarda oynadığı oyunun tam tersini sahaya yansıtmak istediğinin ipuçlarını paylaştı. Transferlerini de bu doğrultuda gerçekleştiren Londra temsilcisi, İtalya'nın en iyi 'regista'larından Jorginho'yu da kadrosuna kattı.

Thibaut Courtois'nın Real Madrid'e transfer olmak istediğini açıklaması ile as takım için hem çizgide iyi duran hem de ayağı düzgün bir kaleci arayışlarına giren Chelsea, Atletico kalecisi Jan Oblak'tan red yanıtı alması sonra Avrupa'nın en yetenekli genç kalecileri arasında gösterilen ve geçtiğimiz sezon La Liga'da en fazla uzun pas deneyen oyuncu olan Kepa Arrizabalaga'yı, 71,6 milyon Sterlin'lik rekor bir transfer ile kadrosuna kattı.