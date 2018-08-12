Son şampiyon Manchester City galibiyetle başladı
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında, son şampiyon Manchester City, Arsenal'a konuk oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, 14. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede de etkili futbol sergileyen Manchester City, 64. dakikada Bernardo Silva'nın kaydettiği golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Manchester City'de İlkay Gündoğan, Arsenal'de Mesut Özil karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, sezona galibiyetle başlarken, Arsenal ise İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki ilk resmi maçını kaybetti.
*Mesut Özil
- 12.8.2018 20:12
- Güncelleme: 12.8.2018 20:16
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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