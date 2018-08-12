Son şampiyon Manchester City galibiyetle başladı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Son şampiyon galibiyetle başladı

    Son şampiyon <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a> galibiyetle başladı

    İngiltere 'in ilk haftasında , deplasmanda 'ı 2-0 mağlup etti.

    'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında, son şampiyon , 'a konuk oldu.

    Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, 14. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci devrede de etkili futbol sergileyen , 64. dakikada Bernardo Silva'nın kaydettiği golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Manchester City'de , 'de karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

    İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, sezona galibiyetle başlarken, Arsenal ise İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki ilk resmi maçını kaybetti.

    Mesut Özil
    *Mesut Özil

    1. 12.8.2018 20:12
    2. Güncelleme: 12.8.2018 20:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son şampiyon galibiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN