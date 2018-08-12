Burnley bir puanla başladı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    bir puanla başladı

    Burnley bir puanla başladı

    , 'in ilk haftasında karşılaştığı Southampton ile 0-0 berabere kaldı.

    'in açılış haftasında Southampton, 'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'yi ağırlarken, müsabaka 0-0 tamamlandı.

    Burnley, 0-0 biten UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının rövanşında Medipol Başakşehir'i, 16 Ağustos Perşembe günü konuk edecek.

    1. 12.8.2018 18:19
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