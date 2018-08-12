Liverpool, West Ham United'ı ezdi geçti!
Liverpool, Premier Lig 1. Hafta mücadelesinde rakibi West Ham United'ı 4-0 gibi net bir skorla geçti.
2017/18 sezonunu Şampiyonlar Ligi Finali ile kapatan ve yeni sezona yaptığı rekor transferlerle giriş yapan Liverpool, Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde West Ham United'ı Anfield'da 4-0 gibi net bir skorla geçti.
1994/95 sezonu açılışındaki 6-1 Crystal Palace mücadelesinden beri en farklı ilk hafta galibiyetini alan Liverpool, yeni transferi Naby Keita'nın performansı ile futbolseverlerin gözünün pasını sildi.
WEST HAM'IN ZAMANA İHTİYACI VAR
David Moyes ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Manuel Pellegrini'yi getiren West Ham United, Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko, Issa Diop, Felipe Anderson ve Lucas Perez gibi yıldız transferlerine rağmen L'pool karşısında hezimetten kurtulamadı.
Hazırlık kampı boyunca ilk on birde değerlendirilmeyen Ogbonna ve Fredericks gibi oyuncuların takımın geri kalanı yanında sırıttığı ilk bakışta göze çarpan detaylardan birkaçıydı.
Avrupa'nın en iyi dripling yapan oyuncularından bir tanesi olarak gösterilen Felipe Anderson ise istediği fırsatları maç boyunca yakalayamadı.
SALAH KALDIĞI YERDEN
Liverpool'a maçı kazandıran golleri ise 14. dakikada Salah, 45+ ve 53. dakikalarda Mane, 88.dakikada ise Sturridge kaydetti.
87. dakikada oyuna giren Daniel Sturridge, topla ilk buluşmasında golü atarak teknik direktörü Jurgen Klopp'a hazırım mesajı gönderdi.
Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile giren Liverpool aldığı net skorla, Anfield'da taraftarlarını mest ederken rakiplerine ise göz dağı verdi.
- 12.8.2018 17:55
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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