2017/18 sezonunu Şampiyonlar Ligi Finali ile kapatan ve yeni sezona yaptığı rekor transferlerle giriş yapan Liverpool, Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde West Ham United'ı Anfield'da 4-0 gibi net bir skorla geçti.

1994/95 sezonu açılışındaki 6-1 Crystal Palace mücadelesinden beri en farklı ilk hafta galibiyetini alan Liverpool, yeni transferi Naby Keita'nın performansı ile futbolseverlerin gözünün pasını sildi.

WEST HAM'IN ZAMANA İHTİYACI VAR

David Moyes ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Manuel Pellegrini'yi getiren West Ham United, Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko, Issa Diop, Felipe Anderson ve Lucas Perez gibi yıldız transferlerine rağmen L'pool karşısında hezimetten kurtulamadı.

Hazırlık kampı boyunca ilk on birde değerlendirilmeyen Ogbonna ve Fredericks gibi oyuncuların takımın geri kalanı yanında sırıttığı ilk bakışta göze çarpan detaylardan birkaçıydı.

Avrupa'nın en iyi dripling yapan oyuncularından bir tanesi olarak gösterilen Felipe Anderson ise istediği fırsatları maç boyunca yakalayamadı.

SALAH KALDIĞI YERDEN

Liverpool'a maçı kazandıran golleri ise 14. dakikada Salah, 45+ ve 53. dakikalarda Mane, 88.dakikada ise Sturridge kaydetti.

87. dakikada oyuna giren Daniel Sturridge, topla ilk buluşmasında golü atarak teknik direktörü Jurgen Klopp'a hazırım mesajı gönderdi.

Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile giren Liverpool aldığı net skorla, Anfield'da taraftarlarını mest ederken rakiplerine ise göz dağı verdi.