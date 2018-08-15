Üç sezon üst üste Şampiyonlar Ligi kazandıktan sonra sürpriz şekilde Real Madrid teknik direktörlüğünden istifa eden Zinedine Zidane'ın çalıştırıcılık kariyerini İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile sürdürmek istediği iddia ediliyor.

Fransa'nın L'Equipe gazetesi Zinedine Zidane'ın, menajerlik kariyerinde İngiltere Premier Lig'i yeni durağı olarak belirlediğini iddia etti. Fransız futbol efsanesinin özellikle Manchester United'ı çalıştırmayı çok arzuladığı haberde paylaşılan diğer detaylar arasında.

An itibariyle Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, İngiliz devinin başında 121 maça çıkarken 75 galibiyet, 25 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde maç başına 1,72 gol atması gösteren ManU, kalesinde ise maç başına 0,72 gol gördü.

Portekizli menajerin, geride kalan İngiltere yaz transfer dönemi boyunca istediği transferlerin yapılmaması ve yeteri kadar arkasında durulmadığını hissetmesi sonucunda United yönetimi ile arasının açık olduğu iddia ediliyor.

Jose Mourinho, Manchester United ile birlikte UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield'ı kazanma başarısı gösterdi.

HOCA OLARAK ZINEDINE ZIDANE!

Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 149 maça çıkarken 105 galibiyet, 28 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Los Blancos ile maç başı 2,30 puan ortalaması yakalayan Fransız çalıştırı?cı, maç başı 2,67 atılan gol ve 1,09 yenilen gol ortalamaları ile de başarılı bir performans ortaya koydu.

Fransız futbol efsanesi, Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga Şampiyonluğu, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 2 UEFA Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.